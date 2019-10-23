Казанцы считают 5,9 млн рублей достаточной компенсацией за свою смерть

Жители Казани считают 5,9 млн руб. справедливой суммой выплаты по страховке собственной жизни. Это показал опрос 400-500 жителей крупных городов РФ с населением свыше 500 тыс. человек, проведенный летом и осенью специалистами СК «Сбербанк страхование жизни».

Жители Набережных Челнов назвали справедливой выплатой при страховом случае 4,7 млн руб.

В среднем жители России считают, что для страхования жизни достаточно 5,8 млн руб. При этом для молодых людей в возрасте 18–30 лет справедливой выплатой опрошенные назвали 6,9 млн руб., а для людей старше 60 лет — 4,5 млн руб. Мужчины считают справедливой суммой 6,8 млн руб., а женщины – 4,6 млн.

Наибольшие суммы по страхованиию жизни назвали жители Москвы, которые посчитали достаточной компенсацией 8 млн руб. На втором месте находится Санкт-Петербург с 7,2 млн. Тройку лидеров замыкает Владивосток (7 млнруб.). Казань стала 10-й. В топ-10 городов России с наибольшими ожиданиями выплат по страховке вошли Самара, Челябинск, Краснодар, Новосибирск, Уфа и Тюмень.

"Ъ-Казань"