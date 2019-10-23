В Татищевском районе трое инвалидов были вынуждены покупать льготные лекарства за свой счет

В Саратовской области после вмешательства прокуратуры Татищевского района троим инвалидам в возрасте 67-70 лет были выданы льготные медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что все трое страдают сахарным диабетом, состоят на диспансерном учете в учреждении здравоохранения и имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Препаратами они не были обеспечены из-за их отсутствия и покупали на свои средства.

По результатам проверки прокурор внес министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Марина Ковалева