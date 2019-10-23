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Фото: Getty Images

Гоняться с Карди Би

Американская хип-хоп исполнительница сыграет в девятой части «Форсажа»

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Во вторник в аккаунте звезды «скоростной» франшизы Вина Дизеля появилось видео, в котором он вместе с Карди Би делится результатами совместной работы над съёмками фильма.


Несмотря на то, что название картины озвучено не было, подписчики быстро поняли, что речь идёт о продолжении франшизы об уличных гонщиках. Позже предположения подтвердились официально. В подписи к посту было указано, что это последний день съёмок картины в Великобритании, судя по всему певица появится в сценах, связанных с этой страной, однако, других подробностей о её роли пока нет.

Премьеры следует ждать уже в следующем году, выход фильма в прокат намечен на 22 мая. Кроме Вина Дизеля и Карди Би, в нём снялись Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Джон Сина, Мишель Родригес, а также Лукас Блэк, сыгравший главную роль в третьей части франшизы.

Новая часть «Форсажа» — второй кинопроект с участием Карди Би. Её актёрский дебют состоялся в, недавно появившейся в прокате, ленте «Стриптизёрши». Она не единственный музыкант задействованный в съёмках новой части, кроме неё в проекте принял участие испанский диджей Пако Осуна.

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