Благотворительность в Республике

«Кто-то хочет приставку или новый смартфон,

Кто-то поехать на море, и чтоб покатал его слон.

Чтоб папа купил собаку, и „Диснейленд“ посетить.

Много есть детских желаний.

А я мечтаю ходить!»

Это детское стихотворение — ролик благотворительного фонда «Реафонд», который слышал, пожалуй, каждый житель Уфы в эфире городских радиостанций. Детских желаний, действительно, может быть много. Но есть мечты, исполнение которых зависит от помощи и поддержки каждого из нас, дружных жителей республики.

Что любят девятилетние девочки? Рената Насырова очень любит свою школу и учиться, а еще — рисовать. У нее есть мечта — девочка очень хочет ходить в школу, ходить самой. В промозглый дождь или теплый солнечный день, когда можно вернуться домой без шапки, или, когда город осыпало снегом, и можно чуть задержаться у школы, чтобы поиграть в снежки с одноклассниками — главное, сама, без поддержки, шаг за шагом. Но пока Ренате не доступны такие простые радости, потому что у девочки ограниченные возможности здоровья. Осуществить мечту ребенка помогает «Реафонд» — республиканский фонд, который оказывает помощь в лечении и реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для укрепления мышц Ренате требуется курс кинезитерапии: его стоимость — 60 тыс. руб., и пока сборы идут очень медленно.

Символ фонда «Реафонд» — птица, помогающая взлететь птенцу. Это миссия. Миссия — помогать детям с ограниченными возможностями здоровья, маленьким жителям Республики Башкортостан. Основным направлением фонда является реабилитация и абилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, детей с ДЦП, реабилитация после перенесенных травм позвоночника. «Изначально мы стараемся помочь детям, не обязательно направляя их на лечение в Китай, Великобританию, Москву и так далее, так как уверены в том, что у нас в Башкирии есть специалисты, которые могут оказывать медицинскую помощь на требуемом уровне,— говорит Евгений Исламов, основатель благотворительного фонда „Реафонд“.— Мы беремся за детей, которым реально можно помочь — очень часто фонды довольно размыто оказывают помощь — „куда-то за границу“, тратят ресурсы, не понимая, каков будет результат, и не предоставляя никаких гарантий. Наши ресурсы ограничены, поэтому мы расходуем их с особой предусмотрительностью. Финансовые отчеты фонда являются открытым источником и постоянно обновляются на нашем сайте reafond.ru».

«Реафонд» был основан всего полгода назад, но делает активные шаги как в привлечении внимания населения к детям с ограниченными возможностями здоровья, так и вовлечении самих детей в активную социальную и даже спортивную жизнь общества. Так, в августе «Реафонд» в рамках праздника «Велодетство» провел первый велозаезд для детей с ДЦП: к слову, велосипеды для заезда были разработаны особым образом, чтобы надежно фиксировать ребенка с заболеваниями нижних конечностей, с различными парезами, тетрапарезами, параличами. Особенность этого велосипеда в том, что его можно использовать не только на улице — можно поставить дома на специальной подставке и заниматься активной реабилитацией. Дети с ДЦП, которые участвовали в заезде, получили их в подарок от «Реафонда», еще два организаторы отправили в школу-интернат №13, где они сейчас используются в качестве оборудования для реабилитации.

«Сейчас в республике стараются улучшать качество жизни людей с низкой социальной мобильностью — например, можно заметить растущее число пандусов. Люди с серьезными проблемами здоровья живут рядом с нами, они нуждаются в постоянной поддержке, как финансовой, так и психологической. Удивительно осознавать, что с нашей помощью кто-то делает первый шаг в своей жизни, кто-то закрепляет шаги, но на этом все не заканчивается, реабилитация требует времени — не часов и дней, а лет и даже десятилетий. Это история борьбы длиною в жизнь».

В сентябре 2019 года Рената Насырова пошла во второй класс коррекционной школы. Для того, чтобы самой передвигаться между кабинетами с урока на урок, ей нужно научиться ходить без ходунков. А это большая работа и многочисленные курсы реабилитации.

Прочитав эту статью, вы можете помочь Ренате или другим подопечным фонда. Или не помочь… Ведь делать благие дела — это личное желание каждого. Оно отзывается где-то глубоко внутри. «Мы верим, Уфа — город добра. Наша республика — республика добра. Мы верим, что Рената обязательно пойдет в школу, сама!»

«Реафонд» старается максимально упростить процесс сбора необходимых средств для помощи:

• можно отправить смс на номер 3434 со словом РЕАФОНД и суммой, которой хочется поддержать ребенка, либо отсканировать QR-код или NFC-отметку с афиш фонда.

Сделать пожертвование по расчетному счету:

Получатель: БФ «Реафонд»

р/с 40703810006000002305

Банк получателя: ПАО Сбербанк

БИК 048073601

к/с 30101810300000000601

Совершить перевод через «Сбербанк он-лайн», в личном кабинете (раздел «Остальное», в поиске набрать название фонда «Реафонд».

На официальном сайте reafond.ru под каждой историей ребенка кнопка «Я тоже хочу помочь!»