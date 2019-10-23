Депутаты Новосибирской области потребовали актуализировать план работы с объектами незавершенного строительства

Региональная контрольно-счетная палата проанализировала эффективность использования средств областного бюджета, направленных на капитальное строительство недостроенных объектов.



Как сообщил в своем докладе аудитор палаты Валерий Алехин, всего на сегодняшний день в Новосибирской области не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности. Общая сметная стоимость недостроенных зданий оценивается в 111,2 млрд руб., кассовые расходы составили 23,8 млрд руб. Общий объем средств, необходимый на завершение начатого строительства всех объектов, достигает 87,4 млрд руб. Большая доля объектов незавершенного строительства приходится на сферу ЖКХ (62%), на жилищное строительство (14%), на транспортную инфраструктуру (13%), а также на здравоохранение (9%), уточнил аудитор.

«Количество объектов, находящихся в собственности Новосибирской области, строительство по которым было начато, но в 2018 году не завершено, составляет 148 единиц»,— рассказал Валерий Алехин.

По его словам, для того чтобы уменьшить объем незавершенного строительства в регионе, в прошлом году была создана рабочая группа, которую возглавил губернатор Новосибирской области. Однако участники этой группы в прошлом году провели пять заседаний, а в 2019-м — ни одного.

«Из 148 объектов незавершенного инвестиционного строительства, находящихся в собственности области, на 30 работы приостановлены более чем на шесть месяцев. При этом заказчиками не обеспечена консервация,— сообщил господин Алехин.— Отсутствие консервации на объектах восстановленного строительства способствует разрушению и расхищению созданных конструкций, а также снижению прочности и устойчивости объектов под воздействием климатических факторов».

В дальнейшем эти факторы могут потребовать корректировки проектной документации, что, в свою очередь, приведет к дополнительным бюджетным расходам, заметили в КСП.

По мнению аудиторов палаты, большое количество объектов незавершенного строительства в регионе возникло по причине неисполнения нормативных правовых актов, регулирующих порядок получения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Кроме этого, строительство или реконструкция объектов осуществлялись без необходимой исходной разрешительной документации. К росту числа «незавершенок» также привели отсутствие своевременного полного финансирования, вложение средств в новые капитальные объекты (аналогичные тем, что ранее не были достроены), принятие неверных решений по выбору приоритетных проектов и способу их реализации. Виновато и отсутствие координации как между органами исполнительной власти, так и с органами местного самоуправления. Также в регионе отсутствуют нормативная правовая база и методология для списания, реализации и передачи объектов незавершенного строительства.

«Предложения палаты: правительству Новосибирской области разработать и утвердить положения по учету объектов незавершенного инвестиционного строительства, определить орган, ответственный за учет объектов незавершенного строительства, координацию деятельности исполнительной власти региона и местного самоуправления»,— сделал вывод Валерий Алехин.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов отметил, что этот вопрос депутаты обсуждают с 2016 года. «Мы не в первый раз рассматриваем отчет КСП, три года назад мы также обсуждали отсутствие нормативов. Хотелось бы понять, куда мы идем и что нас ожидает»,— поинтересовался парламентарий.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Елена Бондаренко пояснила, что работа по уменьшению недостроенных объектов ведется. В частности, ведомство разработало план, по которому из 160 объектов минстроя решено достроить 26, четыре из них включены в бюджет 2020–2022 годов, шесть решено передать другим субъектам, 31 предполагается списать и снести. «Мы изучили опыт других регионов, а также направили письмо в Минстрой, для того чтобы определить порядок списания объектов незавершенного строительства, так как у нас его нет. Ранее предлагалось, чтобы решения о списании принимались на межведомственной комиссии, но министерство юстиции Новосибирской области это предложение не одобрило»,— сообщила чиновница.

Общая сумма средств, вложенных в незавершенные и замороженные объекты ведомства, составляет 88 млрд руб. Из тех, что под снос, по 31 объекту сумма оценивается в 307 млн руб.

Председатель комитета поинтересовался, какие именно объекты не были достроены. По словам Елены Бондаренко, в числе не реализованных — областной противотуберкулезный диспансер, проект которого отложен «на полку». Кроме того, в числе «незавершенок» есть объекты, начатые в 1986 году.

Депутат Валерий Червов отметил, что большую часть объектов из этого списка уже невозможно «реанимировать». «Незавершенка — большая и пугающая — копилась десятки лет, морально устаревших объектов у нас много, которые уже и восстанавливать нельзя. В то же время в регионе есть объекты, в том числе спортивные центры, построенные в сельской местности, но не пользующиеся спросом. Поэтому строить подобные сегодня нецелесообразно. Необходимо разработать порядок и списать эти объекты, в том числе спортзал в Северном можно списать. Лучше давайте пустим эти средства на город — на улицы»,— высказался парламентарий.

Председатель контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова заявила, что из разработанных правительством РФ восьми целевых функций, министерствами региона, в которых накопился большой объем объектов незавершенного строительства, рассматриваются только четыре. Предполагается, что с объектами можно поступить по следующей схеме: завершить строительство, законсервировать, приватизировать, передать в концессию, передать другим субъектам хозяйствующей деятельности, передать в муниципальную собственность, снести, принять в госказну. «В 2018 году активно началась работа, когда было оглашено поручение президента об уменьшении объемов незавершенного строительства, однако в 2019 году эта работа приостановилась. В планах регионального правительства указано „уменьшить количество объектов“, там есть мероприятия, а сроков нет. Нет срока — нет плана, это просто намерения, которые когда-то потом осуществятся. Расслабились мы рано, эта работа должна быть активизирована. Не только при помощи списания этих объектов, но и по другим целевым функциям»,— заявила Елена Гончарова.

Депутат заксобрания Ирина Диденко напомнила, что комитет уже давал рекомендации региональным властям разделить объекты незавершенного строительства по категориям. «К примеру, на те объекты, которые не привязаны к земле, а значит, достраивать их нет смысла и возможности, и они требуют списания, и на те, строительство которых уже было начато»,— уточнила депутат.

Как сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Владимир Знатков, региональные власти намерены значительно сократить количество объектов незавершенного строительства к 2020 году. «Большинство объектов действительно подлежит списанию»,— отметил он.

По итогам работы комитета парламентарии рекомендовали правительству Новосибирской области учесть замечания КСП, а также предложили актуализировать план решений по недостроенным объектам, в том числе построить часть объектов или снести их, а также обозначить сроки выполнения этих планов.