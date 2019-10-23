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На обеспечение саратовских льготников лекарствами направят 398,5 млн рублей

В этом году доходы бюджета Саратовской области пополнятся на 3,77 млрд руб. Из них 3,6 млрд регион получит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областной думы, депутаты которой согласовали изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Сообщается, что более 1,5 млрд руб. из полученных средств направят на обеспечение дополнительного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года, 827,7 млн пойдут на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов, 346,8 млн – на ввод в эксплуатацию образовательных организаций. На завершение строительства многоквартирных домов обманутых дольщиков предусмотрено 463 млн руб., еще 398,5 млн направят на льготное лекарственное обеспечение саратовцев.

Марина Ковалева


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