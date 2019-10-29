Хэллоуин от-кутюр

«Коммерсантъ Стиль» собирает самые яркие образы для предстоящего праздника: застывшие слезы, черные гиперсмоки, размазанная красная помада.

Marc Jacobs

Для осенне-зимнего показа—2016 были созданы мрачные бьюти-образы с черными смоки и черной помадой. Образ «полегче» был сделан при помощи карандаша, жирно обведенного вокруг глаз.

Gareth Pugh

Практически все образы с показов Gareth Pugh отлично подходят для Хэллоуина. Над макияжем часто работает Вэл Гарланд, которая неоднократно говорила о том, что выросла во времена панка, поэтому ей так близка эта эстетика. Например, для весенне-летнего показа—2016 визажист использовала капрон, украшающий головы моделей. На нем Гарланд создала абстрактный макияж. В сочетании с яркими, объемными париками образ смотрится футуристично.

Еще один интересный образ был продемонстрирован на осенне-зимнем показе 2017. Среди акцентов — черные тени до бровей и глянцевые полусферы на глазах.

Manish Arora

Каждый показ Manish Arora — это сложнейший симбиоз нарядов из новой коллекции с макияжем. Он всегда продуман до мелочей и не просто дополняет образ, но и становится самостоятельным элементом. Много лет макияж для Manish Arora разрабатывает визажист Кабуки. Если вам хочется попробовать нарисовать яркую графику на лице с аппликациями, то имеет смысл обратить внимание на его работы.

Gypsi sport

Эффектный и простой в создании образ, для которого потребуются смываемая краска для волос, например, Colorista от L'Oreal. Она в меру жидкая и пластичная, поэтому позволит зафиксировать волосы в волны. Для макияжа нужен всего лишь один черный карандаш для глаз.

Vivienne Westwood

Этот образ несложно будет создать обладательницам длинных волос. Их нужно заплести в небрежные хаотичные косы и вытащить несколько прядей так, чтобы они закрывали лицо,— внахлест или просто ниспадали. Для фиксации лучше использовать лак и гель. На губах — размазанная помада.

Rick Owens

Для того чтобы повторить такой образ, потребуется сусальная фольга и липкий бальзам или специальный праймер для блесток. Тончайшие листы фольги можно найти в магазинах для художников или в отделах для творчества в книжных. Автором макияжа стала визажист Лючия Пьерони.

Gucci

Этот знаменитый образ с застывшими слезами придумал и создал визажист Томас де Клювер. Он использовал силикон для грима. Вместо прозрачных слез можно использовать жидкие металлизированные пигменты, которые будут выглядеть не менее эффектно.

The Blonds

У главного по дрэг-эстетике бренда был в прошлом году образ в красной гамме, который не сложно повторить. На губах — красная помада, а на веках в форме широких стрелок от переносицы к вискам — красные тени.

Thom Browne

Образ с весенне-летнего показа 2014 года хорошо вписывается в эстетику Хэллоуина. Копна волос, размазанная красная помада, небрежно нанесенные синие тени, выбеленное лицо — это основные детали образы, которые легко повторить, не обладая никакими навыками визажиста.

Дарья Богомолова