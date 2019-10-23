За шесть лет в Краснодаре по нацпроекту отремонтируют более 430 км дорог

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре отремонтируют 69 участков городских улиц протяженностью 73,8 км. В планах на 2021 год - ремонт 62 участка городских дорог общей протяженностью более 79 км, сообщили в краевой администрации.

По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Кубани Евгения Белякова, к 2024 году 85% дорог Краснодара должно соответствовать нормативному состоянию. За шесть лет только по нацпроекту власти рассчитывают отремонтировать 430 км дорог кубанской столицы.

Так, в 2019 году в Краснодаре было отремонтировано 49 дорог протяженностью более 65 км. Как сообщили в мэрии, по нацпроекту в 2017 году были отремонтированы 47 участков улиц протяженностью 74 км; в 2018-м — 67 участков протяженностью — 83,5 км. В 2020 году продолжится ремонт путепровода по улице Суворова. В настоящий момент уже выполнено 36% работ.

Василий Хитрых