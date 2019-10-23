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На пост мэра Златоуста претендуют два кандидата

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Златоустовского городского округа из 14 претендентов, пришедших на собеседование, выбрала двух. Это и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования (ФСС) Александр Белюшин и бывший замглавы города Максим Пекарский. Завтра состоится заседание горсобрания, где депутаты определят, кто из представленных кандидатов станет мэром Златоуста, сообщает пресс-служба администрации города.

Максим Пекарский работал в мэрии Златоуста с марта 2014-го по декабрь прошлого года. Он курировал работу управления муниципальной милиции, территориальных отделов по районам города, отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка. Уволился по собственному желанию.

Исполняющий обязанности директора златоустовского филиала фонда социального страхования Александр Белюшин участвовал в конкурсах «Лидеры России» и «Команда Челябинской области». Однако в списках финалистов и победителей не значится.

Конкурс по выбору мэра Златоуста был объявлен 19 сентября. Прежний мэр Вячеслав Жилин в начале сентября ушел в отставку по собственному желанию. Увольнения господина Жилина требовали местные жители, недовольные его работой, а Алексей Текслер инициировал социологический опрос о доверии мэру, который должен был состояться в Златоусте в единый день голосования 8 сентября. Сейчас обязанности главы города исполняет председатель собрания депутатов Алексей Карюков. Он не стал подавать документы на участие в конкурсе.

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