Фракция КПРФ Тольятти в составе 16 человек покинула заседание городской думы

Фракция КПРФ думы Тольятти покинула заседание 23 октября после того, как в повестку не был включен предложенный им вопрос.

В начале заседания руководитель фракции КПРФ в городской думе Ольга Сотникова попросила включить в повестку заседания думы проект о внесении изменений в программу приватизации.

За это предложение проголосовало 16 депутатов-коммунистов, остальные 17 парламентариев высказались против. После этого Ольга Сотникова от фракции попросила объявить перерыв для того, чтобы провести совещание: «Нам, фракции необходимо обсудить, ознакомиться с документами, посмотреть регламент». Однако это предложение также поддержали только коммунисты. Тогда госпожа Сотникова заявила, что фракция КПРФ покидает зал заседания на внеочередное заседание фракции.

Затем Ольга Сотникова вернулась в зал заседания для того, чтобы сделать заявление от фракции: «… Создано негласное депутатское объединение из трех фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. Цель этого объединения – достичь простого большинства для принятия решений в интересах отдельных личностей, а также представителей бизнеса. Вполне очевидно, что данная политическая антанта была сформирована против фракции КПРФ…». Однако ей не дали закончить заявление и депутат опять покинула заседание.

Глава Тольятти Сергей Анташев подчеркнул, что сегодня должен был рассматриваться важнейший вопрос – принятие бюджета. В итоге из-за отсутствия кворума было решено завершить заседание и собрать внеочередное заседание 25 октября.

Ани Айвазян