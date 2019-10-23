Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения водоема в Осинском районе

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, допущенного руководителями ООО «Восток Агро». Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что общество эксплуатирует земельный участок для складирования отходов животноводства, относящихся к IV классу опасности для окружающей природной среды. Участок не был огорожен и оборудован надлежащим способом, что привело к химическому загрязнению водоема. Общий ущерб составил более 3 млн руб.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой района.