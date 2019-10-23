Винодельческие предприятия Ростовской области увеличили производство на 9,2%

За девять месяцев текущего года винодельческие предприятия Ростовской области произвели порядка 320 тыс. дал. продукции. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По мнению региональных властей, улучшения показателей удалось достичь в том числе благодаря созданию кластера «Долина Дона», в который вошли 25 организаций — предприятия виноградарско-винодельческого сектора, научные и туристические организации, производитель сельхозтехники, ритейл и ресторанно-гостиничный бизнес.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что помимо увеличения темпов производства нужно ужесточать контроль за работой по пресечению нелегального производства алкоголя. Он дал чиновникам соответствующее поручение.

На территории Ростовской области работают десять крупных предприятий-производителей алкогольной продукции. По данным пресс-службы губернатора, по итогам трех кварталов этого года от них в областной бюджет поступило 5,5 млрд рублей акцизов. К уровню прошлого года сумма поступления акцизов увеличилась на 12%.

Кристина Федичкина