Доходы консолидированного бюджета Краснодарского края составили 248 млрд рублей

По состоянию на сегодняшний день в консолидированный бюджет Кубани поступило 248 млрд руб. Темпы роста доходной части составляют 119,6%. Об этом сообщает вице-губернатор Игорь Галась.

По его словам, одним из основных источников дохода краевой казны стал НДФЛ. Темпы прироста налога составили 138,2%. По этому показателю Краснодарский край занял первое место среди субъектов РФ. В абсолютной сумме от НДФЛ в бюджет региона поступило более 90 млрд руб.

В краевой администрации сообщают, что за последние пять лет доходная часть консолидированного бюджета выросла более чем на 100 млрд руб. По прогнозу этого года она превысит 300 млрд руб. Наибольшие поступления доходов в консолидированный бюджет края происходят от Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Абинского, Каневского, Темрюкского, Северского и Славянского районов.

Василий Хитрых