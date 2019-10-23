Красноярский губернатор поручил снизить рост взносов на капремонт в два раза

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился снизить рост взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в два раза, сообщает пресс-служба краевого правительства. Согласно поручению главы региона, рост тарифа должен составить 7% вместо запланированных 14%.

«У нас граждане не имеют лишних денег, и для многих даже 30-50 руб. в месяц — это сумма. Мы не можем фонд капремонта превращать в некую кубышку, куда на всякий случай складываются деньги на будущее»,— сказал Александр Усс на селекторном совещании с главами муниципалитетов. Он отметил, что поручение на исполнение возьмет первый вице-губернатор Юрий Лапшин.

В конце сентября 2019 года года краевое правительство утвердило минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов. Он зависит от территории, этажности дома и наличия лифтов. Документ подразумевал, что на территории Красноярского края, включая районы Крайнего Севера и приравненные к нему районы, в 2020 году ежемесячный взнос составит от 8,91 до 12,36 руб. за кв. м, в 2021 году — от 9,27 до 12,36 руб., в 2022 году — от 9,64 до 12,86 руб.

Юлия Сасевич