23 октября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

партнерский проект

Подробно

За рубежом россияне чаще всего попадают в ДТП в Белоруссии, Германии и Польше

Выезжая за границу, российские водители чаще всего становятся виновниками ДТП на территории Белоруссии, Германии и Польши, выяснили специалисты «АльфаСтрахование», проанализировав данные об убытках, полученных по международным полисам «Зеленая карта» в 2018-2019 гг.


Застрахованные и виновные в ДТП клиенты «АльфаСтрахование» испытывали сложности на дорогах Белоруссии в 34,3% случаев, то есть практически каждый третий водитель с полисом «Зеленая карта» попадал в аварию на территории этой страны.

На втором месте с большим отрывом находится Германия (10,3%), на третьем – Польша (10%). Годом ранее Польша занимала вторую позицию. На четвертом месте по-прежнему Финляндия (8%).

Чуть меньше ДТП с клиентами «АльфаСтрахование» произошло в 2018-2019 гг. в Литве (4,9%) и Эстонии (4,6%). Страны поменялись местами в рейтинге. Далее идут Италия (3,5%) и Латвия (3,2%). Замыкают рейтинг Испания (2%) и Франция (1,9%), которых не было в топ-10 годом ранее.

«Зеленая карта» – международный полис страхования гражданской ответственности, необходимый для пересечения территории других стран на машине. В каждом государстве существуют собственные нормы, касающиеся возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий, лимиты выплат также разнятся. «Зеленая карта» предусматривает урегулирование убытков в соответствии с законодательством той страны, где произошло ДТП, – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование». – При возникновении страховых случаев связаться с «АльфаСтрахование» можно через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл».

Доля ДТП в отдельных странах, где действуют полисы «Зеленая карта»


Комментарии

Печать

Все материалы

Пресс-релизы компании «Альфастрахование»

За рубежом россияне чаще всего попадают в ДТП в Белоруссии, Германии и Польше

«АльфаСтрахование» вновь проведет форум страховых предпринимателей «Шаг вперед!»

«АльфаСтрахование»: Тарифы в авиастраховании должны повышаться

Токсичность и лживость – самые опасные качества деструктивных сотрудников с точки зрения HR-специалистов

Повреждения связок и переломы – самые частые проблемы застрахованных от несчастных случаев в «АльфаСтрахование»

Самые крупные выплаты «АльфаСтрахование» по полисам от несчастных случаев связаны с заболеваниями

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Событие

пресс-релиз

Профиль пользователя