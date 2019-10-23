За рубежом россияне чаще всего попадают в ДТП в Белоруссии, Германии и Польше

Выезжая за границу, российские водители чаще всего становятся виновниками ДТП на территории Белоруссии, Германии и Польши, выяснили специалисты «АльфаСтрахование», проанализировав данные об убытках, полученных по международным полисам «Зеленая карта» в 2018-2019 гг.



Застрахованные и виновные в ДТП клиенты «АльфаСтрахование» испытывали сложности на дорогах Белоруссии в 34,3% случаев, то есть практически каждый третий водитель с полисом «Зеленая карта» попадал в аварию на территории этой страны.

На втором месте с большим отрывом находится Германия (10,3%), на третьем – Польша (10%). Годом ранее Польша занимала вторую позицию. На четвертом месте по-прежнему Финляндия (8%).

Чуть меньше ДТП с клиентами «АльфаСтрахование» произошло в 2018-2019 гг. в Литве (4,9%) и Эстонии (4,6%). Страны поменялись местами в рейтинге. Далее идут Италия (3,5%) и Латвия (3,2%). Замыкают рейтинг Испания (2%) и Франция (1,9%), которых не было в топ-10 годом ранее.

«Зеленая карта» – международный полис страхования гражданской ответственности, необходимый для пересечения территории других стран на машине. В каждом государстве существуют собственные нормы, касающиеся возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий, лимиты выплат также разнятся. «Зеленая карта» предусматривает урегулирование убытков в соответствии с законодательством той страны, где произошло ДТП, – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование». – При возникновении страховых случаев связаться с «АльфаСтрахование» можно через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл».

Доля ДТП в отдельных странах, где действуют полисы «Зеленая карта»