«Джоконда» приютила родителя

Сегодня в Лувре открывается выставка Леонардо да Винчи (1452–1519), на которой представлено большинство его живописных произведений, найденных, атрибутированных и реставрированных. Выставку вполне можно назвать долгожданной, раз ее пришлось ожидать целых пять столетий. Билеты на нее продаются только в сети, 180 тыс. человек уже стали их обладателями, в том числе корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Леонардо да Винчи, пожалуй, самый успешный сегодня во Франции иммигрант. Незаконнорожденный сын нотариуса из Винчи был подданным Италии, точнее Флоренции, а скончался во французском замке Клу близ Амбуаза. Как уверял Джорджо Вазари, руку его перед смертью пожал король Франциск I. Апокриф, но ведь было за что благодарить: Леонардо привез королю на новую родину не только секреты военного дела и строительства, примененные в его новом Шамборском замке. С почтенным старцем во Францию переехали и бесценные произведения искусства. И прежде всего — «Портрет Моны Лизы, или Джоконда», ставшая символом и главным произведением огромного Лувра, который с годами превратился в «музей при Джоконде»: от 75% до 80% посетителей приходят специально, чтобы ее увидеть. Теперь вплоть до 24 февраля паломников станет еще больше.

В мире известно, по оптимистическим оценкам, девятнадцать картин Леонардо, пессимисты называют пятнадцать. Одиннадцать из них встретились сейчас в Лувре. Это самое большое собрание, которое только смогут одномоментно увидеть люди нашего времени. Кто не успеет, будет собирать впечатления по разным музеям, что не так здорово. «Ослепительное зрелище,— говорит Венсан Дельёвен, глава отдела живописи, который в одном из интервью назвал себя "не хранителем, а супругом" "Джоконды".— На этой выставке кажется, что мы воссоздали мастерскую Леонардо да Винчи».

Чтобы не будить в посетителях зверя, на афишу вынесли не Джоконду, а другую красотку — «Прекрасную Ферроньеру», девушку тоже загадочную, которой во Франции приписывают собственную любовную историю, связанную с Франциском I. Историю мифическую, как и все попытки выдать свидетельство о рождении Моне Лизе или Даме с горностаем.

«Ферроньере» уже не в первый раз приходится заменять луврскую знаменитость в путешествиях: вместо невыездной «Джоконды» она побывала и в Италии, и в Эмиратах — в коллекции Лувра Абу-Даби. «Портрет дамы миланского двора» (1490–1497) был не так давно отреставрирован, как и другая работа, принадлежащая Лувру,— «Святая Анна с Богоматерью и младенцем Христом» (1508–1510). Французы любят напомнить, что, хотя она и была написана Леонардо в Милане около 1500 года, но по заказу Людовика XII, который предназначал ее своей новой жене, своенравной Анне Бретонской. От нее ждали наследника, а святая Анна была покровительницей беременных. Леонардо так и не выносил картину до конца, заказчик ее не дождался, художник дописывал «Анну» во Франции, после его смерти работу увезли в Италию, потом вернули обратно в королевскую коллекцию, где она соседствует с «Мадонной в скалах» и «Святым Иоанном Крестителем».

Лувр владеет пятью картинами Леонардо, но очень важно было договориться с другими музеями и собраниями, чтобы те отпустили свои сокровища на гастроли в Париж. Долгое время сохранялась неясность с работами из итальянских музеев. Правительства Франции и Италии не могли найти общий язык по целому ряду политических вопросов, в результате едва не пострадало искусство. Но в последний момент политика отступила, и в Лувре прибавилось несколько важных экспонатов, в том числе «Витрувианский человек» из венецианской Galleria dell`Academia. Отдать «Человека» или не отдать, в итоге решал суд. Добрался до Парижа «Спаситель мира» (1499), из-за которого русский олигарх судится с швейцарским арт-дилером. Работа, купленная в 2017 году на Christie`s за $450 млн для Лувра Абу-Даби, исчезла было из виду, сделав на прощание Леонардо да Винчи самым дорогим живописцем XXI века. Теперь на выставке каждый может решить, стоит или не стоит «Спаситель» таких денег и таких страстей.

Зато рассказ о художнике начинается еще с детских лет, когда он был учеником в мастерской Верроккьо и сделал серию драпировок во время работы над скульптурной группой «Уверение апостола Фомы», которая по этому случаю тоже выставлена в Лувре — она окружена набросками, как будто бы вы обходите скульптуру с фотоаппаратом. Здесь же юношеский «Пейзаж долины Арно» (1473) и матерый эскиз, изображающий голову воина (1504) из утраченной фрески «Битва при Ангиари» — он приехал из Будапештского музея изящных искусств. «Мадонна Бенуа» (1478–1480) представлена Государственным Эрмитажем. Среди других участников — Музеи Ватикана, которые отдали своего драгоценного «Святого Иеронима», Британский музей, а также частные владельцы рисунков Леонардо — королева Британии Елизавета II и король ЭВМ Билл Гейтс. В общей сложности 140 работ, в основном графика, из лондонской Национальной галереи, миланской Амброзианы, Национальной галереи Пармы, нью-йоркского Метрополитен и других собраний прибавятся на эти дни к луврской коллекции. Среди отсутствующих особенно жаль краковскую «Даму с горностаем» и «Благовещение» из Уффици.

Не стоит искать на выставке и «главную» картину. «Джоконда» останется на своем привычном месте. Не только потому, что реставраторы боятся к ней прикасаться. От расположения этого суперэкспоната в музее уже много лет зависят дороги посетителей, любое ее перемещение чревато человеческим потопом. Так было этим летом, когда на время реконструкции зала Государств работу Леонардо перенесли в крыло Ришелье. Только в начале октября, когда картину вернули на прежнее место, потоки вернулись в прежнее русло. Мона Лиза присутствует на празднике Леонардо только в виде компьютерного аттракциона, который даст возможность рассмотреть работу в мелочах — возможность, которая в переполненном Лувре давно отсутствует. Поместить живую «Джоконду» в экспозицию означало бы эту экспозицию сорвать — все равно что устроить выступления Леди Гаги на Випперовских чтениях. Понимая это, звезду Лувра не тронули. Она сопровождает экспозицию, физически к ней не принадлежа.