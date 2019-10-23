Владельцу медиафасада на ТЦ «Айсберг» не удалось оспорить решение о его демонтаже

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск ООО «Наружная цифровая реклама» к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми об отмене предписания мэрии о демонтаже медиафасада на ТЦ «Айсберг» и отказал истцу в удовлетворении требований. Суд отменил также обеспечительные меры, запрещающие демонтаж в рамках процесса.

Согласно позиции мэрии, медиафасад не соответствует требованиям, поэтому его необходимо демонтировать. Истец настаивал на том, что установка рекламной конструкции была согласована мэрией и не противоречит законодательству.