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Уральский полпред Николай Цуканов считает, что РАНХиГС слабо использует свой научный потенциал

Николай Цуканов возмутился низкими доходами РАНХиГС от научной деятельности

Уральский полпред Николай Цуканов остался недовольным уровнем использования научного потенциала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в Екатеринбурге. «Вуз недостаточно использует свой научный потенциал. Если в 2016 году доход от научно-исследовательской работы составлял 6,7 млн руб., то в 2018 году — только 200 тыс.»,— возмутился господин Цуканов во время заседания совета попечителей института.

По словам полпреда, серьезного улучшения требует материально техническая база вуза. «При посещении института это видно невооруженным взглядом. И дело здесь не в комфорте и внешнем виде. Без современной технической базы невозможно качественное обучение»,— отметил Николай Цуканов, добавив, что в 2018 году поступления от приносящей доход деятельности составили около 210 млн руб.

Свердловский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ является бывшая Уральская государственная академия государственной службы. Вуз был ореогранизован в сентябре 2010 года.

Анастасия Реутова


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