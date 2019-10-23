Николай Цуканов возмутился низкими доходами РАНХиГС от научной деятельности

Уральский полпред Николай Цуканов остался недовольным уровнем использования научного потенциала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в Екатеринбурге. «Вуз недостаточно использует свой научный потенциал. Если в 2016 году доход от научно-исследовательской работы составлял 6,7 млн руб., то в 2018 году — только 200 тыс.»,— возмутился господин Цуканов во время заседания совета попечителей института.

По словам полпреда, серьезного улучшения требует материально техническая база вуза. «При посещении института это видно невооруженным взглядом. И дело здесь не в комфорте и внешнем виде. Без современной технической базы невозможно качественное обучение»,— отметил Николай Цуканов, добавив, что в 2018 году поступления от приносящей доход деятельности составили около 210 млн руб.

Свердловский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ является бывшая Уральская государственная академия государственной службы. Вуз был ореогранизован в сентябре 2010 года.

Анастасия Реутова