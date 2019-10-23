Депутаты Ленобласти приняли поправки в бюджет региона

Депутаты Ленинградской области прияли поправки в поправки в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период 2020-2021 годов. Расходная часть, в соответствии с поправками выросла до 144,6 млн рублей, доходная — до 138,7 млн рублей. Дефицит составит 5,9%.

В частности, увеличен взнос в фонд защиты дольщиков с 300 до 800 млн рублей. Еще 380 млн руб. направят на строительство и реконструкцию детсадов в Кудрово, Мурино, Сертолово и Новом Девяткино. Увеличены расходы на покупку жилья для сирот и сферу образования (на 945,3 млн руб.), оплату фонда ОМС, капремонт медицинских учреждений и закупку карет скорой помощи ( на 79,8 млн рублей).

Дополнительные бюджетные средства заложены на реализацию адресной инвестиционной программе на 2019 год. 566, 7 млн рублей выделены дополнительно на строительство виадука во Всеволожске, мостов через реку Свирь и реку Волхов.