На Ставрополье главу сельсовета будут судить за халатность при ремонте дорог

Уголовное дело бывшего главы Нефтекумского района Ставропольского края Тагира Беккуватова направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, обвиняемый в декабре 2016 года подписал акт выполненных работ по контракту на ремонт автомобильных дорог, которые в полном объеме выполнены не были. Отмечается, что таким образом он хотел избежать ответственности за неисполнение бюджета на 2016 год. В отношении Тагира Беккуватова было возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), экс-главе грозит до трех месяцев ареста.

Кристина Федичкина