Завод по переработке отходов в Ленобласти не могут построить из-за проблем с газификацией

Компания «Абиогрупп» не может приступить к строительству завода по переработке отходов животноводства и птицеводства из-за проблем с газификацией производственной площадки, рассказал гендиректор предприятия Ираклий Родоная. Об этом стало известно в среду, 23 октября, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Ленобласти.

«Нужна политическая воля руководства "Газпрома", чтобы они дали согласие на подключение. Проектировщики посчитали, что есть там необходимый объем газа есть»,— отметил господин Родоная. По его словам, переговоры с «Газпромом» пока не привели к каким-либо результатам.

Компания «Абиогрупп» собирается построить на территории индустриального парка «Левобережный» в Киришском районе производство перерабатывающей мощностью 145 тыс. тонн в сутки. В проект компания готова вложить около 1 млрд рублей. На предприятии будет выпускаться мясокостная мука и животный технический жир. Объем производства составит около 1,5 тыс. тонн продукции в месяц. Проект планируется реализовать за счет собственных и привлеченных средств Россельхозбанка.

Как отметил Ираклий Родоная, необходимость строительства производства возникла из-за высоких логистических издержек по транспортировке отходов региона на собственный завод в Вологодской области. «Из-за этого экономика не складывается, поэтому мы решили построить еще один аналогичный комплекс в Ленобласти»,— пояснил он.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин