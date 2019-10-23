Дорогу до Зюзи закатали в асфальт в рамках нацпроекта БКД 2.0

Новый асфальт вместо щебня появился в Барабинском районе на участке автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Реконструкция позволила повысить комфорт и безопасность движения на дороге.



Торжественное открытие участка автодороги протяженностью 4 км, расположенного недалеко от деревни Круглоозерка, состоялось 23 октября при участии регионального минтранса. Начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Эпов рассказал, что главная цель реконструкции – повысить качество данного отрезка дороги и его пропускную способность. Дорожные строители в 2019 году выполнили полный комплекс земельных работ, обустроили новое дорожное покрытие из асфальтобетона. Также на участке укреплены обочины, построена водопропускная труба, появились новые дорожные знаки и разметка.

По словам Сергея Эпова, данный участок – уже третий пусковой комплекс реконструкции автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино. До этого два года подряд работы проводились на двух других участках протяженностью 7,2 км. Работы велись по поручению Президента РФ, а также Губернатора Новосибирской области, к которым обращались жители близлежащих населенных пунктов. В этом году продолжение реконструкции стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Таким образом, за три года общая протяженность реконструированной дороги, где вместо щебеночного появилось асфальтобетонное покрытие, составила 11,2 км. В следующем году будет завершена разработка проектно-сметной документации на продолжение работ по реконструкции (13 км) дороги непосредственно до д. Зюзя.

«Дорога Барабинск – Зюзя – Квашнино является значимым объектом дорожно-транспортной инфраструктуры Барабинского района. Она имеет большую социальную значимость – связывает населенные пункты Зюзя и Квашнино с районным административным центром Барабинском, с федеральной трассой. Данная дорога ведёт к одному из самых любимых мест отдыха жителей Новосибирской области – озеру Чаны, а также до санаториев и детских оздоровительных лагерей», – отметил Сергей Эпов.

Заказчиком работ на участке выступило подведомственное минтрансу ГКУ НСО ТУАД, подрядчиком – ОАО «Новосибирскавтодор». Стоимость работ в 2019 году составила 172 млн рублей (средства областного и федерального бюджетов в рамках нацпроекта).

Напомним, что в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км на 121 объекте, из которых работы уже завершены на 67 объектах. Новая дорожная одежда, тротуары, разметка, знаки появятся не только в Оби, но и в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах. В 2019 году по нацпроекту финансирование составит порядка 5,7 млрд рублей.