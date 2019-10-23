Ушел из жизни депутат заксобрания Новосибирской области

Депутат заксобрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров скончался в возрасте 57 лет после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба регионального парламента в среду.

«Депутаты законодательного собрания выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Вандакурова. Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал вместе с этим замечательным человеком»,— говорится на сайте заксобрания.

В 2007 году Анатолий Вандакуров был назначен руководителем ФГУП НМЗ «Искра», после приватизации предприятия до 2017 года был гендиректором ОАО «Новосибирский механический завод «Искра».

В 2012 году избрался депутатом заксобрания Новосибирской области. В последнем созыве входил во фракцию «Единой России» и комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юлия Сасевич