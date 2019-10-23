Виталий Мутко приехал на сдачу первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City» Проблемы обманутых дольщиков решаются на основе подписанной им дорожной карты.

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко приехал на торжественную сдачу первых четырех домов долгостроя ЖК «Новинки Smart City».

После того, как областное правительство согласовало ввод в строй первых четырех домов в этом жилом комплексе, обманутые дольщики начали получать ключи от квартир.

Напомним, что принято решение о присоединении сельсовета Новинки к Нижнему Новгороду. На территории этого сельсовета расположены сразу два масштабных долгостроя – жилые комплексы «Окский берег» и «Новинки Smart City».

Виталий Мутко намерен провести встречу с новоселами ЖК «Новинки Smart City» и принять участие в пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.