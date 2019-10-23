23 октября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Виталий Мутко приехал на сдачу первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»

Проблемы обманутых дольщиков решаются на основе подписанной им дорожной карты.

от

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко приехал на торжественную сдачу первых четырех домов долгостроя ЖК «Новинки Smart City».


После того, как областное правительство согласовало ввод в строй первых четырех домов в этом жилом комплексе, обманутые дольщики начали получать ключи от квартир.

Напомним, что принято решение о присоединении сельсовета Новинки к Нижнему Новгороду. На территории этого сельсовета расположены сразу два масштабных долгостроя – жилые комплексы «Окский берег» и «Новинки Smart City».

Виталий Мутко намерен провести встречу с новоселами ЖК «Новинки Smart City» и принять участие в пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород оценен в 2,3 трлн рублей Нижегородский участок обойдется меньше, чем в четверть этой суммы.
Риски роста необеспеченного потребкредитования нижегородцев возрастут Количество личных банкротств в регионе может вырасти в несколько раз.
Снижение ключевой ставки станет инструментом роста валового регионального продукта Кредитные ресурсы станут доступнее нижегородским предприятиям.
Обманутые дольщики будут контролировать строительство каждого дома Дольщикам четырех домов ЖК «Новинки Smart City» вручат ключи от квартир.
ГАЗ получит 8,5 млрд рублей из федерального бюджета Деньги выделят для субсидирования процентных ставок по кредитам.
Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде Появление первой «выделенки» на проспекте Гагарина вызвало горячие споры.
Профиль пользователя