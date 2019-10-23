Риски роста необеспеченного потребкредитования нижегородцев возрастут Количество личных банкротств в регионе может вырасти в несколько раз.

Снижение ключевой ставки, прогнозируемое экспертами, может стимулировать рост потребительского кредитования, в том числе, необеспеченного.

В этой связи возрастают риски роста закредитованности значительной части населения, что особенно актуально для Нижнего Новгорода, где темпы роста необеспеченного потребкредитования выше, чем в целом по стране. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал финансовый обозреватель Константин Барановский.

При этом снижение ставки позитивно скажется на малом и среднем бизнесе, поскольку в краткосрочной перспективе стимулирует потребительский спрос и удешевит кредиты. Константин Барановский полагает, что банки станут еще активнее предлагать услугу перекредитования, востребованность которой в Нижнем Новгороде также росла опережающими темпами, и более выгодные условия кредитования по карточкам. Однако через какое-то время полученная отсрочка закончится, и важно, чтобы за этот непродолжительный срок массовый потребитель банковских услуг научился пользоваться финансовыми инструментами.

По мнению эксперта, население пока не умеет грамотно пользоваться финансовыми инструментами, и одним из следствий удешевления кредитных ресурсов может стать увеличение в несколько раз числа личных банкротств в регионе.

Напомним, что ранее Центробанк назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале 2019 года. Ранее сообщалось, что нижегородцы стали меньше экономить на летнем отдыхе и развлечениях.