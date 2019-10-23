Ростовский митрополит Меркурий стал гендиректором фабрики «Софрино»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия генеральным директором художественно-производственного предприятия «Софрино» РПЦ. Об этом „Ъ-Юг“ сообщил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» зарегистрировано в Московской области в 1990 году. Фабрика производит предметы церковного обихода и является крупнейшим предприятием в России в этом виде деятельности. Общая площадь завода составляет 12 га, на нем работает около 2 тыс. человек. Кроме того, предприятие проводит реставрационные работы, разрабатывает архитектурные проекты и дизайн храмов и часовен. Выручка компании за 2018 год превысила 2 млрд руб., убыток — 41,3 млн руб.

Митрополит Меркурий был назначен митрополитом Ростовским и Новочеркасским в июне 2011 года. В течение последних десяти лет митрополит Меркурий также возглавляет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации при РПЦ. С августа текущего года он также исполняет обязанности Волгодонского епископа.

Кристина Федичкина