В Казани отец и сын получили по три года лишения свободы условно за взятку инструктору ГИБДД

Приволжский райсуд Казани приговорил 32-летнего жителя к трем годам лишения свободы условно за покушение на посредничество во взяточничестве при получении водительского удостоверения (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Как отмечает пресс-служба прокуратуры Татарстана, ранее за дачу взятки аналогичный срок получил отец осужденного.

Суд установил, что в апреле 2017 года 32-летний мужчина получил от своего отца 30 тыс. руб. для решения вопроса с получением водительских прав без сдачи экзаменов. Он передал деньги двум знакомым, чтобы те их отдали должностным лицам ГИБДД. Посредники оставили себе за услуги по 5 тыс. руб., а оставшуюся сумму отдали сотруднику регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД. Тот средства присвоил и в мае сдал теоретический экзамен вместо отца осужденного.

Вину житель Казани полностью признал. Помимо условного срока ему дали испытательный срок в два года и штраф в 150 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил. Уголовные дела в отношении посредников прекращены в связи с их раскаянием.

В отношении сотрудника ГИБДД проводится доследственная проверка, в ходе которой правоохранительные органы пытаются установить его причастность к другим эпизодам.

"Ъ-Казань"