Полиция завела дело на сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию

МВД усмотрело «признаки неуважения к власти» в действиях жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова, разорвавшего на камеру Конституцию России. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила адвокат Мария Янкина, представляющая интересы молодого человека.

В начале октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» молодой человек опубликовал видеозапись под названием «Это мне больше не пригодится», на которой он молча разорвал Конституцию. По словам адвоката, поводом для этого стало то, что государство не выделяет положенную Игорю Горланову как сироте квартиру — на очереди он стоит уже шесть лет. «Он не оскорблял Конституцию, а указывал на то, что ее принципы не соблюдаются именно государством»,— сказала госпожа Янкина.

Городской отдел полиции возбудил административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, указала адвокат. Сейчас идет административное расследование. Молодому человеку грозит штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб.

Юлия Сасевич