Железнодорожная часть Крымского моста испытывается большими нагрузками

В ходе строительства Крымского моста начались динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части сооружения, сообщили в информационном центре проекта. На испытуемых участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы, каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. т. Составы перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы фиксируют состояние опор и пролетных строений.

Строительство железнодорожной части Крымского моста ведется с февраля 2016 года и завершится в конце текущего года. Сейчас на объекте продолжается монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка, устройство локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации. Также на мосту предстоит выполнить комплекс работ по установке устройств сигнализации, централизации и блокировки. Автодорожная часть работает с 16 мая 2018 года. За этот период по мосту проехало почти 7,9 млн машин.

Анна Перова, Краснодар