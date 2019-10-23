Белгородского экс-полицейского будут судить за 200 тыс. рублей взятки

Управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД по Валуйкам и Валуйскому району Сергея Леонова. Как сообщили в ведомстве, экс-полицейский обвиняется в вымогательстве и получении 200 тыс. руб. взятки (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Сергей Леонов угрожал гражданину Азербайджана направлением материалов о незаконном пересечении границы в пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. По версии следствия, в 2013 году на азербайджанца был наложен запрет на въезд в Россию до февраля 2016 года. «В Азербайджане он оформил паспорт на чужое имя, пребывал по нему в России в течение месяца. В 2017 году он вновь въехал в Россию по первоначальным документам и получил вид на жительство. В августе 2018-го обвиняемый по дактилоскопическим картам установил, что оба паспорта граждан Азербайджана принадлежат одному и тому же лицу»,– отметили в ведомстве. В марте 2019 года Сергей Леонов был задержан в автомобиле Nissan X-Trail оперативниками регионального управления ФСБ при получении 200 тыс. руб. через посредника.

О том, за что осудили экс-главу воронежского управления миграционной службы, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Touareg повез в колонию».

Владимир Зоркий