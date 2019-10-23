Более 10,8 тысяч жителей УрФО подали заявки на конкурс «Лидеры России-2020»

На третий сезон всероссийского конкурса «Лидеры России-2020» в Уральском федеральном округе (УрФО) заявилось более 10,8 тыс. человек. По данным на 22 октября, Свердловская область занимает четвертое место по количеству заявок с 5,6 тыс. человек. На первых трех строчках расположились Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Ямало-Ненецком автономном округе заявки подали около 1,2 тыс. человек, в Ханты-Манскийском автономном округе— Югре и в Тюменской области по 2 тыс. человек.

Заявочную кампанию третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 4 октября объявил президент РФ Владимир Путин. Регистрация продлится до 27 октября. Для подачи заявки необходимо предоставить биографические анкеты и записать видеоинтервью. Принять участие смогут граждане в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. В этом году участники могут принять участие в направлениях «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технология».

Победители предыдущих конкурсов «Лидеры России» уже сделали карьеру. Например, житель Тюменской области Максим Скворцов победил в первом сезоне конкурса и затем возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Тюменец Петр Вагин, победивший во втором сезоне, занял пост заместителя министра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии. Участник от Свердловской области Денис Тур до конкурса занимал должность руководителя дирекции интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). После конкурса был повышен до управляющего директора центра развития электронного бизнеса банка.

Анастасия Реутова