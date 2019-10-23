УФАС по Башкирии признало МАУ нарушившим закон «О защите конкуренции»

Управление ФАС по Башкирии признало АО «Международный аэропорт «Уфа» (МАУ, принадлежит республике) нарушившим ФЗ «О защите конкуренции» при двух запросах предложения на поставку запасных частей для обеспечения эксплуатационно-технической работоспособности подвижного состава МАУ на общую сумму 16,66 млн руб. Итоги закупок были подведены в 2017 году, победителем стало ООО «СПК». По мнению УФАС, заказчик включил в требования закупки критерии оценки, ограничивающие конкуренцию. Так, участник торгов должен был иметь склад на территории уфимского аэропорта для хранения запасных частей и расходных материалов и иметь заключенный договор на обслуживание и ремонт подвижного состава на территории «МАУ. Обоим критериям соответствовал лишь один потенциальный участник — «СПК».

С жалобой на закупки аэропорта в марте текущего года обратилось физлицо Виталий Губайдуллин, которого поддержала Приволжская транспортная прокуратура.

В МАУ отмечали, что критерии оценки установлены для того, чтобы исключить возможность срыва поставки запасных частей, который может «причинить вред непрерывному производственному процессу обслуживания воздушных судов и пассажиров».

Учитывая, что договоры уже были исполнены, предписание предприятию было решено не выдавать.

Майя Иванова