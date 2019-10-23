Госсовет одобрил проект бюджета Татарстана с дефицитом 3,1 млрд рублей

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, общий объем доходов на будущий год планируется в размере 264,8 млрд руб., расходов — 267,9 млрд руб. Дефицит составит 3,14 млрд. Против проекта бюджета голосовали лишь шесть депутатов фракции КПРФ. Лидер парламентских коммунистов Хафиз Миргалимов заявил, что это «не бюджет прорыва, а бюджет инерционного развития». Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин признал, что бюджет «напряженный»,но «социальной ориентации не потерял».

Поправки ко второму чтению по бюджету будут приниматься профильным комитетом Госсовета до 3 ноября.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"