Новый Volvo S60 со спортивным характером

В Самаре компания Volvo Car Самара представила новый седан Volvo S60, который просто создан для эффектного и комфортного вождения. Презентация состоялась 19 октября в яхт-клубе «Ласточка», на клиентском мероприятии, организованным совместно с застройщиком клубного поселка вилл ЁLKY — строительной компанией «ASSET». Клиентский день собрал ценителей элегантного скандинавского дизайна, семейного загородного отдыха, дарящего умиротворение и спокойствие.



Каждый желающий в ходе тест-драйва смог в полной мере оценить все достоинства автомобиля нового поколения, а также провести время в приятном общении, принять участие в увлекательных активностях на свежем воздухе, погрузиться в дружескую атмосферу. Компания ПродукТорг познакомила всех гостей с культурой приготовления мяса на гриле. Гости насладились стейками «Нью-Йорк» из мраморной говядины с овощами, согревающими напитками от шеф-бармена бара «Вечно Молодой», сладкими угощениями от бренда «Частная галерея» под гармоничные нотки итальянского чилаута и веселые развлечения от ведущего Дмитрия Рубина. Самых активных гостей учили стрелять из луков и арбалетов, мастера стрелкового клуба «ГАНСЛИНГЕР».

Представленный на презентации Volvo S60 стал первой моделью бренда, которая не будет выпускаться с дизельным мотором. Машина имеет современный бензиновый турбодвигатель, в котором максимальная производительность сочетается с низким количеством выбросов в атмосферу — это характерно для всей линейки автомобилей Volvo. Кроме того, уже в ближайшее время появится возможность приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой.

Седан S60 — первый Volvo американской сборки, его выпускают на новом заводе Volvo Cars в Южной Каролине.

Система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60, и это одна из немногих моделей в сегменте среднеразмерных седанов, где подобный функционал предлагается уже в «базе». Кроме того, автомобиль оснащен системой предотвращения съезда с дороги, системой предотвращения выезда на полосу встречного движения и адаптивным круиз-контролем. Также доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах.

Во всех S60 предустановлены информационно-развлекательная система Sensus с 9-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, встроенный Wi-Fi-роутер, а также система Volvo on Call, которая позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля через мобильное приложение.

На тест-драйве был представлен автомобиль в топовой комплектации. Белый жемчужный металлик с максимальным оснащением, полным приводом и 249-сильным мотором. Стартовая стоимость такой машины начинается от 3,14 млн рублей.

В базовой комплектации машина стоит от 2,35 млн рублей. За эти деньги владелец получает переднеприводную версию с бензиновым турбомотором на 190 лошадиных сил с восьмиступенчатой АКПП.

Яркий экспрессивный дизайн, Высокая производительность сочетается с интуитивно понятными технологиями, а тщательно продуманная ходовая часть в точности соответствует вашему стилю вождения, сочетая комфорт и контроль.

Вся линейка Volvo доступна у авторизованного дилера в Самаре

Официальный дилер VOLVO CAR Самара

Московское шоссе, 264

+7 (846) 229-52-54



volvocarsamara.ru

vk.com/volvosamara

instagram.com/volvo_car_samara

facebook.com/volvosamara