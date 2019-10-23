Координационный совет по развитию туризма появится на Алтае

В Алтайском крае создадут координационный совет по развитию туризма. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко, который возглавил новый совещательный орган. В состав совета также войдут представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, МЧС, Роспотребнадзора, образовательных учреждений, объединения в сфере туризма и санитарно-курортного комплекса.

Согласно тексту документа, координационный совет должен содействовать созданию благоприятных условий для ведения туристской деятельности в Алтайском крае, заниматься подготовкой предложений по реализации госполитики в сфере туризма и популяризацией всей отрасли в целом, продвигать туристский продукт. Организовывать и обеспечивать работу совета будет краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

О том, как развивается туризм на Алтае, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Инфраструктура бьет по турпотоку»

Юлия Сасевич