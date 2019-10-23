Из-за орнитоза в Ростове на месяц закрыли птичий рынок

В Ростове на «Ярмарке домашних животных», расположенной по ул. Ченцова,95 ввели карантин по орнитозу птиц, сообщает управление ветеринарии области.

Зараженных пернатых выявили в трех соседних павильонах птичьего рынка, среди заболевших попугаи корелла, волнистые и неразлучники (всего 163 птицы). Владельцы птиц сообщили, что купили их для продажи в разное время у неизвестных лиц без ветеринарных документов. Теперь ввоз, вывоз и торговля птицей на территории рынка запрещены до полной ликвидации инфекции, не менее чем на 30 дней.

Орнитоз (хламидиоз) опасен для человека — болезнь может передаваться пищевым, воздушно-капельным путем и через кожу. Орнитоз приводит к пневмоний, поражению миокарда, печени, селезенки и ЦНС. При этом заболевание иногда протекает в скрытой форме.

Кристина Федичкина