«Коллекционеры — люди упорные»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории создания бомбардировщиков de Havilland Mosquito и об оригинальных увлечениях коллекционеров.

Что только ни коллекционируют люди. Приобретение некоторых предметов требует не только серьезных финансовых вложений, но и больших площадей для хранения. Нередко слышишь о коллекционерах автомобилей. Особенно эстетскими представляются олдтаймеры. Один из увлеченных коллекционеров дорогих старинных авто, сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле. Как-то я спросила его, сколько олдтаймеров в его коллекции. «Что вы,— сказал он,— ответ на этот вопрос не знает даже моя жена».

Есть и еще более оригинальное в сравнении со старинными автомобилями увлечение — коллекционирование старинных самолетов и их копий. С куратором музея De Havilland Алистером Ходжсоном я встретилась на саммите Breitling в Цюрихе. В музее хранится очень любопытная коллекция из 24 летательных аппаратов одного конструкторского бюро, самый старый из которых 1928 года постройки. Тут есть три британских бомбардировщика времен Второй мировой войны de Havilland Mosquito, включая первый из построенных. Собственно, на месте его сборки в лондонском Salisbury Hall и был организован музей. Но старинные Mosquito не летают, а вот современные их копии — пожалуйста. «В новой Зеландии есть компания, которая специализируется на строительстве таких современных реплик. Все три годных к полету современных Mosquito, построенные этой компанией, находятся в США»,— заявил Ходжсон.

Приобрели все три ночных бомбардировщика американские ценители. У каждого из них внушительная коллекция старинных самолетов. И, как говорит Алистер, некоторые из них открыли свои частные музеи. Построить самолет для такой коллекции совсем непросто. По предположению Алистера, работа над одной современной копией того же Mosquito занимает у новозеландской компании два-три года. Не считая первый построенный — над ним, он уверен, работали дольше — порядка 10 лет. Как рассказывает Алистер, сначала новозеландец, сам энтузиаст и коллекционер, хотел создать самолет для себя, но когда осознал масштаб и необходимые финансовые вливания, решил построить его на продажу, а потом второй, третий. Когда-нибудь, хочется верить, он сможет осуществить мечту и построить один для себя. Коллекционеры — люди упорные.