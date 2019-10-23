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В Москве здание Совета федерации эвакуировали из-за подгоревшего в буфете мяса

В Москве эвакуировали здание Совета федерации, сообщает «РИА Новости». Находившихся в здании попросили взять с собой документы и покинуть рабочие места «в связи с возникшей необходимостью». В здании были отключены лифты. Позже ТАСС сообщил, что тревога была объявлена из-за подгоревшего в буфете мяса.

Пленарное заседание не прекращалось ни на минуту. «Мясо подгорело у людей. Система оповещения сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте»,— сказал ТАСС представитель оперативных служб. Корреспондент агентства отмечает, что на втором этаже здания действительно ощущался запах подгоревшей еды.

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