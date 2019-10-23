Рядом с бывшим участком под зоопарк на ул. Братской разместится метеорологическая служба

Городской департамент земельных отношений предложил комиссии по землепользованию и застройке одобрить размещение метеорологической станции на участке по ул. Братской, рядом с территорией, где раньше предполагалось разместить зоопарк. В своем заявлении департамент просил предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования соответствующего земельного участка — для «обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях». Как стало известно "Ъ-Прикамье" с заседания комиссии, проект решено направить на публичные слушания.

Напомним, несколько лет назад разместить зоопарк планировалось на ул. Братской, 100, в Свердловском районе Перми. На этой территории установлена зона биопарков Р-5.

По словам первого замглавы администрации Перми Виктора Агеева, сейчас метеостанция размещается в Индустриальном районе, на участке, смежном с территорией, где теперь строится зоопарк. У зоопарка есть определенные требования к охранной зоне, и возле этого объекта метеостанция функционировать не сможет. С метеорологами эту площадку уже согласовали, пояснил господин Агеев. «Это такой „аппендикс“ (участок под метеостанцию.— "Ъ-Прикамье"), он не перекрывает вход на большой участок, уходящий далеко влево, который раньше предполагался под размещение зоопарка. Нам сейчас предстоит понять, каким образом мы его будем использовать»,— добавил замглавы администрации.

Как пояснил начальник отдела городской среды и природопользования Перми Лев Третьяков, эта метеостанция является частью системы наблюдения, которая определяет погодные условия для полетов.