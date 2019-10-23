Снижение ключевой ставки станет инструментом роста валового регионального продукта

Нижегородские предприятия получат доступ к финансовым ресурсам по менее высокой цене.

Это может произойти в случае снижения ключевой ставки, возможность которого обсуждают эксперты. В конечном счете предполагаемое решение Центробанка станет для Нижегородской области инструментом роста валового регионального продукта. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала заведующая кафедрой финансов и кредита ННГУ им. Лобачевского Надежда Яшина.

По словам эксперта, наши предприятия смогут брать кредиты для модернизации и реконструкции производства. Надежда Яшина оценивает готовящееся решение как хороший ход правительства и регулятора.

Напомним, что нижегородские финансовые эксперты обсуждают прогнозируемое снижение ключевой ставки до 6% к концу 2019 года.