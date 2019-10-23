Управлять отелем в бывшем ВВКИУ будет AZIMUT Hotels

ООО «Азимут Хотелс Компани» победило в конкурсе на управление отелем, который построят в одном из зданий бывшего военного училища (ВВКИУ) на ул. Окулова в Перми. С компаний заключат контракт стоимостью 450 млн руб., срок его действия — 20 лет.

Пятиэтажное здание бывшего военного училища (ВВКИУ) на ул. Окулова, 4, имеет площадь почти 14 тыс. кв. м. При предыдущем губернаторе Викторе Басаргине в помещение планировалось перенести художественную галерею. В 2015 году краевые власти за 510 млн руб. приобрели здание у ООО «Тандем», близкого к инвесткомпании «Бекар». Позже власти приняли решение реконструировать здание под отель.

Проектирование отеля должно завершиться во втором квартале следующего года. Комплекс намечено ввести в эксплуатацию в 2022 году. Планируемый номерной фонд — 201 номер, включая 89 категории «Стандарт», 67 — «Супериор», 18 — «Делюкс», 26 — «Люкс», один «Президентский».