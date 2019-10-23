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Худрук ансамбля адыгского танца «Синдика» получила правительственную премию

Художественный руководитель ансамбля адыгского танца «Синдика» МБУ культуры «Творческое объединение "Ошад"» из Майкопа Виктория Едиджи получила премию правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Премия деятелю культуры присуждена в номинации «Народный танец». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, размер премии в каждой номинации составляет 100 тыс. руб. В 2019 году присуждено 15 премий в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец».

Василий Хитрых


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