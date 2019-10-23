ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для создания импортозамещающего производства

ВТБ в Пермском крае предоставил банковскую гарантию на сумму 460,5 млн рублей ГК «УЗПМ», крупнейшему производителю противогололёдных материалов. Соглашение о выдаче было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Гарантия выдана в пользу Фонда развития промышленности и является обеспечением целевого займа в рамках программы «Проекты развития». Это позволит предприятию реализовать инвестиционный проект — импортозамещающее производство сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. На данный момент это производство не имеет аналогов на территории России.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «В рамках клиентоориентированного подхода для нас важно предложить предприятиям именно те инструменты, которые позволят максимально эффективно решать бизнес-задачи. Мы развиваем сотрудничество с одним из лидеров рынка и уверены, что предоставленная банковская гарантия поможет компании успешно реализовать проект и расширить производство экологически безопасных материалов как для регионального рынка, так и для всей страны».

«С помощью инновационного оборудования минеральные материалы будут перерабатываться в готовый противогололедный продукт нового поколения. Планируется, что объемы производства вырастут более чем на 20% в год. Мы признательны банку ВТБ за поддержку в столь значимом проекте», — прокомментировал генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

Cправка: «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) в 2007 году основал пермский предприниматель Рустам Гильфанов — ныне признанный эксперт в области зимнего содержания дорог. На сегодняшний день УЗПМ — крупнейший в России производитель современных многокомпонентных экологичных противогололедных материалов. Флагманский продукт предприятия — «Бионорд» — создается по инновационной и уникальной для отечественной промышленности технологии «единая гранула», разработанной с учетом современного мирового опыта применения противогололедных средств. Продукция УЗПМ применяется для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Эффективно работает и активно используется для борьбы с зимней скользкостью на всей территории РФ и за пределами страны. Эффективность и безопасность продукции УЗПМ подтверждены ведущими дорожными, медицинскими и другими научно-исследовательскими институтами, а также положительным заключением государственной экологической экспертизы федерального уровня.

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