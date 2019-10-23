За девять месяцев 2019 года на Кубани введено 2,88 млн квадратных метров жилья

В Краснодарском крае с января по октябрь текущего года в эксплуатацию введено 2,88 млн кв. м жилья, что на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Как сообщили в краевом департаменте строительства, по данному показателю Кубань занимает третье место после Московской области и Москвы.

В ведомстве уточнили, что из всего количество введенного в строй за девять месяцев этого года жилья, 1,3 млн кв. м относится к ИЖС. Рост в данном сегменте жилищного строительства превысил 25%. Доля индивидуального жилья выросла в регионе до 45,5%. Кроме того, в январе-сентябре были сданы 358 жилых домов массовой застройки, в эксплуатацию было введено 43,4 тыс. квартир.

По данным Краснодарстата, объем выполненных строительных работ в январе-сентябре текущего года составил 155,5 млрд руб.

Дмитрий Михеенко