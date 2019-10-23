«Донской Табак» группы JTI вложил 13 млн рублей в экологический проект музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области Ростов-на-Дону, 18 октября - «Донской табак», входящий в группу компаний JTI, сообщает, что вложил 13 млн. рублей в проект по озеленению территории музейного комплекса «Самбекские высоты».

Волонтерский проект дал старт программе экологических инициатив, реализуемых JTI Россия в рамках соглашения с Ростовской областью, подписанного на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне 2019 году. Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона. JTI планирует инвестировать в Ростовской области порядка $12 миллионов в течение следующих двух лет. JTI является ведущим налогоплательщиком в потребительском секторе РФ: в 2018 году компания заплатила в бюджеты РФ всех уровней 300 миллиардов рублей. Экологические проекты - одно из ключевых направлений политики устойчивого развития, которую компания проводит в России. Цель стратегии устойчивого развития - улучшение качества жизни в регионах присутствия компании и создание благоприятных социально-экономических условий для развития взаимодействия бизнеса и местных сообществ.

В волонтёрском мероприятии по высадке деревьев на Самбекских высотах участвовали более 100 сотрудников «Донского табака», а также представители Правительства Ростовской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Департамента потребительского рынка региона, администрации Неклиновского районаи общественной организации АНО «Южные города людям».

«Эту акцию мы проводим совместно с волонтерами компании «Донской табак» - одного из самых крупных налогоплательщиков в Ростовской области, – только за 2018 год компания заплатила 56 млрд. рублей налогов. Парк, площадью 6,5 га, является важным элементом народного музея «Самбекские высоты» и участие компании «Донской табак» в посадке деревьев здесь важно и с точки зрения поддержки культурного и исторического наследия региона, и для социального сотрудничества компании с Ростовской областью», - сказал первый заместитель губернатора Ростовской областиВиктор Гончаров.

«Ростовская область является одним из ключевых регионов для JTI Россия. Мы убеждены, что развитие бизнеса неотделимо от повышения уровня жизни общества и заинтересованы в долгосрочном, стабильном развитии региона и сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе и в экологической сфере. Проект озеленения музейного комплекса «Самбекские высоты» является знаковым для нас: посадка сиреневой аллеи - это символический старт экологической программы, реализуемой нашей компанией в рамках соглашения, подписанного с Ростовской областью в июне этого года», сказал Директор фабрики «Донской табак» Валерий Митрофанов.

Справка о компании JTI JTI (JapanTobaccoInternational), входящая в состав группы компаний JapanTobacco, - ведущий международный производитель табачной продукции со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Компания ведет деятельность в 130 странах мира, в ее офисах работает около 45 000 сотрудников. JTI в России – крупнейшая компания на рынке товаров повседневного спроса по объему продаж в денежном выражении1 и лидер российского табачного рынка2. В портфель JTI в России входят международные марки Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, бренды «Русский Стиль», Kiss, Play, «Донской табак», «Петр I», «Тройка», а также марка электронных испарителей Logic. Компания является ведущим налогоплательщиком в потребительском секторе РФ: в 2018 году JTI уплатила в бюджеты РФ всех уровней 300,38 миллиардов рублей. JTI – крупнейший инвестор в российской табачной отрасли: суммарный объем инвестиций компании в экономику России за последние 20 лет превысил 4,5 миллиардов долларов США. В структуру JTI в России входит подразделение по продажам ООО «Дж.Т.И. Россия» с 70 офисами в регионах страны и пять производственных площадок. В их числе – крупнейшая в России фабрика по выпуску готовых табачных изделий «Петро» в Санкт-Петербурге, фабрика «Донской табак» в Ростове-на-Дону, а также три предприятия по обработке табачного сырья в Липецкой, Ленинградской и Ярославской областях. На предприятиях и в офисах продаж JTI в России работают более 5200 сотрудников. В феврале 2019 года международный институт работодателей TopEmployerInstitute в пятый раз подряд признал JTI лучшим работодателем в России по условиям работы для сотрудников и возможностям развития карьеры3.