Напавшего на полицейского жителя Удмуртии отправили в колонию строгого режима

В Удмуртии вынесли приговор в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Глазова, который нанес удары полицейскому. Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по республике, было установлено, что в мае 2019 года в вечернее время в дежурную часть отдела полиции Глазова поступило сообщение о том, что в одном из городских магазинов неизвестный похитил товар и устроил драку. На место выехали полицейские, которые обнаружили там осужденного и доставили его для разбирательства в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, мужчина стал вести себя агрессивно и попытался скрыться. Когда его остановил оперуполномоченный, осужденный несколько раз ударил его по голове. Дальнейшие незаконные действия были пресечены находившимися рядом полицейскими.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.