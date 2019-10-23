Восстановлено движение по улице Магистральной в Самаре

В среду возобновлено движение по ул.Магистральная в Самаре. Ранее оно было перекрыто из-за аварийных работ. Речь идет об участке от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

На период перекрытия автобусы маршрутов №7 и 75 двигались в объезд по ул. Литвинова, ул. Макаренко, ул. Камчатская далее по маршруту №27 через Зубчаниновское шоссе, ул. Воеводина, ул. Металлургическая, ул. Магистральная, а затем по прежней схеме. В настоящее время транспорт вернулся на маршрут.

Георгий Портнов