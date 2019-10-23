Дворец молодежи «Октябрь» планируют передать в собственность Липецкой области

Мэрия Липецка рекомендует депутатам горсовета разрешить безвозмездную передачу из муниципальной собственности в областную имущество городского дворца молодежи «Октябрь». Как пояснил первый вице-мэр Михаил Щербаков на заседании комиссии парламента, Липецку «нужен современный концертный зал»: «Сейчас готовится проект реконструкции дворца молодежи под киноконцертный зал. Мы это здание будем передавать в область, потому что будут федеральные деньги на реконструкцию». Тех, кто занимал помещения дворца, планируют переселить «в пустующие помещения одного из липецких вузов», но пока окончательное решение не принято. При этом после передачи имущества оперативное управление будет закреплено за липецким театром танца «Казаки России».

В областную собственность планируется передать здание балансовой стоимостью 22,4 млн руб., а также участок под ним площадью 8,9 тыс. кв. м. Как следует из пояснительной записки, дворцу молодежи требуются отделочные работы, замена санузлов, пола, потолков, а электропроводке необходим капремонт. Кроме того, фасад здания не отвечает современным требованиям, входная группа небезопасна для посетителей, сцена не оборудована для проведения современных выступлений, а кресла нуждаются в замене. Стоимость реконструкции оценивается примерно в 500 млн руб. Председатель комиссии горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Ольга Прокопенко отметила, что в городе нет «нормального дворца молодежи». «Нынешнее здание "Октября" изначально строилось как кинотеатр. Молодежь уезжает из Липецка, в том числе и потому, что "центра притяжения" нет»,– пояснила госпожа Ольга Прокопенко. По данным мэрии, за два последних года из облцентра уехало около 10 тыс. юношей и девушек: в 2017 году количество молодежи составляло 98,7 тыс. человек, а в начале 2019-го уже 89,4 тыс. человек.

О том, в какое здание переехал воронежский дом молодежи, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Искусственный ребус».

Александр Прытков