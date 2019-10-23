Глава Адыгеи проинспектировал ход строительства новой транспортной развязки в Майкопе

Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара, которая является начальным этапом второй очереди дороги в обход республиканской столицы.

Напомним, первая очередь объездной дороги длиной более 9 км была построена в 2009 году. Вопрос продолжения финансирования проекта решался Главой республики на федеральном уровне, благодаря чему в августе Адыгея приступила к строительству второй очереди дороги.

Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск). На строительство этого участка потребуется 3,2 млрд рублей. На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км.

В этом году будет возведена транспортная развязка по типу «клевер». На эти цели Адыгея получила 750 млн. рублей. Путепровод соединит новую дорогу (вторая очередь) с уже действующей объездной трассой, построенной в рамках первой очереди проекта.

В ходе совещания на стройобъекте Глава РА Мурат Кумпилов указал на важность эффективного освоения бюджетных средств и поручил подрядной организации (ДСУ №3) строго соблюдать сроки и качество работ.

Как доложил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, на сегодняшний день выполнены основные виды работ, строительство развязки идет с опережением графика. Планируется, что к началу декабря данный путепровод построят и откроют для проезда участок объездной трассы, к которому он будет пристыкован.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на синхронизации работ по прокладке коммуникаций, проведению освещения, благоустройству и озеленению придорожной полосы, вовлечению в хозяйственную деятельность прилегающих земельных участков.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость реализуемого проекта, поскольку новая объездная трасса позволит перенаправить поток транзитного транспорта в обход столицы региона, повысить пропускную способность дорог и улучшить экологию Майкопа.

Строящаяся объездная дорога важна и в связи с реализацией еще одного масштабного дорожного проекта: в текущем году планируется завершить первый пусковой комплекс реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Подъезд к Майкопу на участке «км 92 – км 102». Данный десятикилометровый участок дороги проходит по территории Майкопского района со стороны Армавира. Здесь до конца года будут построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, параметры дороги будут соответствовать первой категории. Кроме того, в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда. Эти работы планируется завершить в следующем году.

«Наша цель — создать в республике логичную и безопасную транспортную систему. Для этого мы комплексно подходим к вопросам развития транспортной инфраструктуры. Эта работа во многом будет способствовать устойчивому развитию экономики и сокращению дорожно-транспортных происшествий, привлечению инвестиций, что приведет к повышению уровня жизни людей. Именно такая задача ставится руководством страны, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил Глава Адыгеи.