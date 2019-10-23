Обманутые дольщики будут контролировать строительство каждого дома Дольщикам четырех домов ЖК «Новинки Smart City» вручат ключи от квартир.

В решении проблемы долгостроя ЖК «Новинки Smart City» достигнут первый реальный результат.

Дольщикам четырех домов начнут вручать ключи от квартир. Правительство области выдало застройщику – Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» – разрешение на ввод в эксплуатацию первых четырёх домов ЖК.

Однако дольщики, прошедшие процесс самоорганизации, не собираются снижать активность и намерены контролировать строительство каждого дома до последнего. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заявил представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Новинки Smart City» Андрей Белов.

Еще одиннадцать домов планируется сдать в следующем году, а остальные десять – в 2021 году.

Напомним, что принято решение о присоединении сельсовета Новинки, на территории которого расположены два масштабных долгостроя – ЖК «Окский берег» и ЖК «Новинки Smart City» – к Нижнему Новгороду.